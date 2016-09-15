Глазго, Великобритания, 15 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Шотландские ученые намерены разгадать замысел древних художников, покрывших таинственными знаками каменную плиту в Западном Данбартоншире. Плита, известная как камень Кочно, была найдена еще в 19 веке, а затем повторно открыта в 2015 году. Для изучения изображенных на ней символов запущена программа The Cochno Stone project.

wordpress.com Знаки на каменной плите в Западном Данбартоншире

В 1887 году загадочный артефакт обнаружил археолог Джеймс Харви. Плиту, возраст которой около 5 тыс. лет, покрывали линии, точки, спирали и круги. Ни в 19-м, ни в 20-м веке ученым не удалось понять, что именно изображено на камне. В 1965 году плиту закопали, чтобы сохранить для потомков. В 2015 году артефакт вновь решили изучить.

Специалисты из Университета Глазго намерены полностью очистить камень размером 18 на 9 м от земли, а затем перенести около 100 его таинственных символов в 3-D формат. Изображения плиты распространят среди других ученых, таким образом, надеются авторы проекта, совместные усилия приблизят разгадку тайн камня Кочно.

По разным предположениям, изображения на камне могут являться картой какой-либо местности или ритуальным объектом. Уфологи предполагают, что письмена оставили пришельцы, изобразив для землян далекие звездные миры.