Москва, 15 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Глава Росстата Александр Суринов заявил о необходимости повысить пенсионный возраст — «иначе мы не проживем».

pixabay.com Пенсионеры и деньги

При этом Суринов подчеркнул, что это его позиция как гражданина, а не как чиновника.

«Я знаю демографический прогноз в нашей стране, даже при оптимистическом мы просто не проживем, кто-то должен работать», — сказал он на пресс-конференции.

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По мнению главы Росстата, на повышение пенсионного возраста надо переходить «постепенно, разъясняя и объясняя, стимулируя, не обижая и не оскорбляя людей».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МЭР Алексей Улюкаев поддержал предложение Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста. По мнению министра, после 2018 года необходимо постепенно повышать пенсионный возраст до 63 лет.

В настоящее время мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.