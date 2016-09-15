Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Подрядчики должны понимать, что на строительство и реконструкцию дороги «Таврида» в Крыму дополнительных вложений не предусмотрено. Об этом 15 сентября в ходе посещения Крыма заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Надо, чтобы они понимали: такие деньги из воздуха не возникают и никаких дополнительных резервов на эту тему нет. Подрядчик должен это понимать», — сказал Медведев.

В свою очередь, глава Минтранса Максим Соколов рассказал премьеру, что предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей в ценах первого квартала 2016 года: «Контракт на проектирование заключен. Работы мы начнем со следующего года. По реконструкции и приведению этой дороги в нормативное состояние — это будет четырехполосная дорога».

Напомним, автодорога «Таврида», реконструируемая и создаваемая после воссоединения Крыма и России, составит более 300 км и соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Дорога будет состоять из четырёх полос.