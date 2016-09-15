Ярославль, 15 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Собственные доходы бюджета Ярославля в первом полугодии 2016 года сократились практически по всем позициям по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом 14 сентября рассказала на заседании постоянной комиссии муниципалитета Ярославля директор департамента финансов мэрии Наталия Чуркина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Ощутимо выросли по сравнению с прошлым годом только поступления по налогу на доходы физических лиц, их собрали больше на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Однако план не выполнен и по этому источнику — собранные за 6 месяцев 1,56 млрд рублей составляет всего 41,7% к плану года. Причиной недовыполнения в мэрии видят несоответствие ожидаемого роста зарплат в Ярославле и фактического, а также возврат излишне уплаченных налогов.

Отметим, что НДФЛ составил почти половину всех собственных доходов городского бюджета. Однако вторая половина показывает более неутешительную динамику.

Единый налог на вмененный доход, который платит малый бизнес, сократился на 4,6% (198 млн рублей, 46% к годовому плану). Еще более серьезно упал земельный налог — на 18,4% (433 млн). Парадокс ситуации заключается в том, что земли у Ярославля меньше не стало. Но изменилась ее оценка. По решению федерального правительства налог исчисляется из кадастровой стоимости, которая, как ни парадоксально, оказалась в ряде случаев ниже, чем инвентаризационная.

Подобная ситуация сложилась и с арендной платой за землю, а также продажей права на заключение договоров аренды. По этим позициям доходы снизились на 12,3% (343 млн). 2 крупные организации оспорили кадастровую стоимость земли в суде и существенно снизили ее, что привело к уменьшению арендных платежей. Также меньше стало продаваться права на аренду участков под строительство — спрос на новое жилье значительно упал.

Следуя общей логике кризисных явлений в экономике, сократились и доходы от сдачи муниципального имущества в аренду. По этой статье удалось собрать лишь 38 млн, на 18,2% меньше прошлого года и меньше, чем треть от плана. При этом в мэрии отмечают рост задолженности за аренду — вероятно, одни предприниматели испытывают трудности с бизнесом, а другие таким образом «кредитуются» в связи с ростом ставок по кредитам и уменьшении их доступности.

На 21% уменьшились доходы от продажи имущества — снижение спроса на городскую недвижимость аналитики констатируют все последние годы. Доходы составили 171 млн или 39,4% к плану 2016 года.

«Бизнес чувствует себя не очень хорошо, потому что падает платежеспособный спрос населения. Предприниматели затягивают пояса, и это отражается на доходах бюджета», — считает депутат муниципалитета Ярославля, руководитель регионального отделения ОПОРЫ России Сергей Выржиковский.

Несколько выросли за полгода поступления от сдачи внаем жилых помещений, что обусловлено ростом этой платы. В 2,1 раза выросли поступления от наружной рекламы (город продолжает продажу легальных мест под установку «наружки»), но абсолютная цифра в масштабах всего бюджета невелика — 28 млн.

Зато в 1,7 раза выросли штрафы, санкции и возмещение ущерба — общая сумма их составила 59 млн рублей, что приближается к 100% годового плана. Это связано со штрафами подрядчиков за невыполнение условий муниципальных контрактов, ростом штрафов за нарушение ПДД и штрафов в жилищной сфере, которые налагает муниципальная жилищная инспекция на управляющие компании.

Ситуация с доходами бюджета вызывает тревогу у депутатов муниципалитета.

«По предварительным данным, по итогам года бюджет недополучит около миллиарда рублей доходов. Сейчас город живет только за счет поддержки региона. Выходов из этой ситуации немного. Можно увеличивать налоговую базу, но количество налогоплательщиков растет на 2−3% в год, а нужно значительно больше. Можно повысить платежи и налоги для предпринимателей, но это только убьет тех, кто еще может платить. Можно продавать муниципальное имущество, но его уже почти не осталось. Можно сокращать расходы, но их и так уже много сократили, непонятно, куда дальше сокращать. Единственный возможный источник экономии — это муниципальный долг. Надо замещать коммерческие кредиты бюджетными, это позволит сэкономить порядка 650 млн рублей в год», — считает депутат муниципалитета Ярославля, руководитель регионального отделения ОПОРЫ России Сергей Выржиковский.