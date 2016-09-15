Самара, 15 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. LADA XRAY достались четырем гандболисткам — Ирине Близновой (капитан сборной России), Ольге Акопян, ДарьеДмитриевой, Татьяне Ерохиной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

LADA XRAY

Чествование спортсменок состоялось 14 сентября в Тольятти в спортивном комплексе «Лада Арена». Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что предприятие будет и дальше поддерживать гандбольный клуб «Лада».

«Мы очень ценим вклад, который внесла наша команда в победу всей сборной России, — сказал президент компании. — «АвтоВАЗ» заложил новую традицию, создал свой зал спортивной славы Тольятти. И теперь у нас в здании заводоуправления есть 4 мяча, на которых есть отпечатки ладоней этих прекрасных девушек. Мы надеемся, что эта традиция будет вдохновлять новые поколения. Конкуренция жесткая для всех ‑ и на автомобильном рынке, и на гандбольной площадке, но она делает нас сильнее''.

Напомним, гандбольная команда ''Лада'' после победы в Рио побывал на автозаводе, была проведена фотосессия для сотрудников предприятия с чемпионками. Ирина Близнова, Ольга Акопян, Дарья Дмитриева, Татьяна Ерохина оставили ''золотые'' отпечатки своих ладоней на гандбольных мячах. Также состоялась фотосессия спортсменок с концепт-карами LADA, прибывшими с Московского международного автосалона. Наибольший интерес у гандболисток вызвала LADA XCODE Concept.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением самарского губернатора Николая Меркушкина за высокие спортивные достижения знаком отличия ''За заслуги перед Самарской областью'' были награждены олимпийские чемпионки и их тренер Левон Акопян. Спортсмены получили крупные денежные вознаграждения.