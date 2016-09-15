Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум.



Клод Моне. Вокзал. 1877

В единый день голосования, 18 сентября, в Ростовской области будет открыто 22 временных участка, пять из которых будут расположены на главных транспортных узлах региона. Отдать свой голос в день выборов смогут пассажиры на двух автовокзалах и на железнодорожной станции «Ростов-Главный». Поставить отметку в бюллетене можно и на территории двух аэропортов — действующего и строящегося. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в пресс-службе облизбиркома.

На стройплощадке воздушной гавани «Платов» трудятся почти 2 тыс. человек из разных регионов России. Каждый из них сможет проголосовать, имея при себе открепительное удостоверение. Временные участки будут открыты в то же время, что и стационарные, — с 8:00 до 20:00. Ожидается, что волеизъявление смогут исполнить до 50 тыс. человек.

Также откроют временные участки в следственных изоляторах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва. Помимо голосования за будущих парламентариев, избиратели Донского региона выберут депутатов Заксобрания Ростовской области по Азовскому и Ленинскому округам, также состоятся дополнительные выборы депутатов гордум в Ростове-на-Дону, Донецке и Каменске-Шахтинском. В единый день голосования будет избран 4 171 депутат сельских поселений в 401 поселении. Обеспечивать правопорядок будут 3 тыс. сотрудников полиции и 4 тыс. 240 дружинников, включая казаков.

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