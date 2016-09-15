Франция, 15 сентября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение между городом Аррас, расположенным на севере Франции, и коммуной Азбрук было нарушено 15 сентября, после того как на путях поблизости от коммуны Лиллер произошло самоубийство, сообщает La Voix du Nord.

publicdomainpictures.net Железнодорожный путь

В результате происшествия были отменные маршруты около десяти поездов. Маршруты других пришлось перенаправить, для перевозки пассажиров были направлены автобусы. Как заявили в руководстве железнодорожной компании SNCF, движение по путям будет восстановлено только к полудню.

Драма произошла в 9:15 утра по местному времени поблизости от коммуны Лиллер, в результате чего движение было нарушено по двум путям. Это связано с тем, что полиции необходимо осмотреть место происшествия.