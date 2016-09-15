Москва, 15 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Жеребьевка матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана состоялась 15 сентября в Москве, сообщает «Чемпионат».

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Так, в пятницу, 16 сентября, в первом «поединке» сыграют Андрей Кузнецов и Александр Недовесов, а во втором — Евгений Донской и Михаил Кукушкин.

17 сентября на корт выйдут — Константин Кравчук/Андрей Рублёв— Александр Недовесов/Андрей Голубев.

На последней день соревнований запланированы матчи Андрей Кузнецов — Михаил Кукушкин и Евгений Донской — Александр Недовесов.

Напомним, встречи спортсменов России и Казахстана пройдут на кортах Национального теннисного центра в Москве.