Астрахань, 15 сентября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Астраханской области за три дня перед предстоящими сентябрьскими выборами главы муниципальных образований отчитались о готовности к избирательным кампаниям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 15 сентября, досрочно уже проголосовало 476 избирателей. На днях досрочное голосование прошло на 34 судах, находящихся в плавании.

Евгений Лансере.Прогулка на молу. 1908

По информации заместителя председателя областной избирательной комиссии Владимира Золотокопова, для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на территории Астраханской области образовано 572 постоянных избирательных участка и 46 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей. Принять участие в выборах и отдать свой голос за того или иного кандидата смогут более чем 745 тысяч избирателей региона.

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Астраханцы больше жалуются на ход избирательной кампании в облдумуКомплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут оснащены 99 избирательных участков: 11 — в ЗАТО Знаменск, 88 — в городе Астрахани.

По состоянию на 8 сентября выдано 4 253 открепительных удостоверения для выборов депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва (это 0,57% от числа избирателей области) и и 3 923 — для выборов в думу Астраханской области шестого созыва (0,53%).

По его словам Зоолотокопова, все районы области готовы к единому дню голосования на 100%.

Главам муниципальных образований было поручено принять меры по обеспечению правопорядка и антитеррористической защищённости избирательных участков и прилегающих территорий.

«Выборы должны пройти спокойно, без эксцессов», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, охранять порядок и безопасность граждан в день выборов в Астраханской области будут более 1,5 тыс. полицейских. 18 сентября жители региона изберут новый состав Государственной думы РФ седьмого созыва. От Астраханской области на депутатские мандаты будут претендовать восемь человек, три из которых — действующие депутаты нижней палаты российского парламента — Леонид Огуль, Николай Арефьев и Олег Шеин. В тот же день жителям региона предстоит избрать и депутатов в местный парламент шестого созыва. Из 189 претендентов регистрацию прошел 131 кандидат.