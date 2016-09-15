Москва, 15 сентября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. На ближайшем заседании ЦБ ключевая ставка будет снижена как минимум на 0,25%, стабилизация на валютном рынке свидетельствует о правильности выбора в пользу снижения ставки. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября финансовый эксперт компании «Аналитика Онлайн» Сергей Душечкин, выступая с прогнозом относительно грядущего решения ЦБ по ключевой ставке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Последние данные по инфляции подтверждают правильность действий проводимых Центробанком и Минфином последние месяцы. Рост инфляции замедлился практически до нуля. Одной из основных причин, конечно, является сезонный фактор, традиционно связанный со сбором урожая, который обещает быть хорошим в 2016 году, а также более низкие, чем в 2015 году, темпы индексации цен и тарифов на коммунальные услуги», — сказал он. Несмотря на то, что Банк России продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, направленной на достижения целевого уровня инфляции 4% к концу 2017 года, держать кредитную ставку выше 10% в течение длительного времени не представляется полезным, полагает эксперт. «На фоне снижения инфляционных ожиданий, а также продолжающегося падения потребительского спроса и возврата к практике проведения депозитных аукционов для изъятия излишней ликвидности, накопленной кредитными организациями, у Центрального банка практически не остаётся причин держать кредитную ставку на таком высоком уроне 10,5%. Возможная дефляция также никому не нужна», — считает аналитик.

Стабилизация на валютном рынке и снижение панических настроений даёт дополнительную поддержку ЦБ в вопросе принятия решения об очередном понижении базовой ставки, полагает Душечкин. «По нашему мнению на ближайшем заседании ставка будет снижена как минимум на 0,25%. Ожидаемое понижение ставки не приведёт к резкому росту экономики России, однако в долгосрочной перспективе на фоне балансировки всех экономических процессов, связанных с адаптацией к новым курсам нефти и доллара, позволит экономике постепенно перейти к стабильному, пусть и небольшому, росту».

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Совет директоров ЦБ соберется на заседание 16 сентября для принятия решения по величине ключевой ставки. Сейчас она составляет 10,5%. Ключевая ставка была резко повышена в декабре 2014 года — до 17%, затем она плавно снижалась в течение 2015 года и в первой половине 2016-го. Большинство экспертов и участников рынка предсказывают незначительное снижение ключевой ставки Банка России.