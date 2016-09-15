Калуга, 15 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области Вручение почетного знака коллективу завода «Калужский двигатель»

В Калуге, 14 сентября, на территории ОАО «Калужский двигатель» состоялись торжества по случаю 50-летия основания предприятия и вручения его коллективу почетного знака «Трудовая слава Калужской области».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, гостями мероприятия стали губернатор области Анатолий Артамонов, спикер областного парламента Николай Любимов, министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский, городской голова города Калуги Константин Горобцов, председатель Территориального Союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» Александр Гречанинов.

Завод «Калужский двигатель» является одним из старейших в области. Он был создан в 1966 году на базе одного из цехов Калужского турбинного завода и Калужского филиала научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Сегодня ОАО «КАДВИ» — многопрофильное предприятие, оснащенное уникальным технологическим оборудованием, является лидером отечественного моторостроения. Его специалисты впервые в России освоили серийный выпуск газотурбинных двигателей малой мощности для наземных энергоустановок. Здесь также производят газотурбинные электростанции, мини теплоэлектростанции и газотурбинные автономные средства электроснабжения, для широкого потребителя — бензиновые электроагрегаты, мотопомпы, мотоблоки и оборудование к ним. Реализация продукции осуществляется в более чем 70-ти регионах страны. Завод является официальным поставщиком комплектующих шведского автоконцерна «Вольво». Планы развития связаны с освоением новой конкурентоспособной продукции, внедрением современных технологий и совершенствованием организации производства.

В ходе посещения завода губернатор области Анатолий Артамонов побывал цехе, где ведется сборка и испытание газотурбинных двигателей. Главе региона представили перспективную разработку предприятия — тепловоз с газотурбинным двигателем. Газотурбовоз предназначен для работы на железных дорогах в условиях низких температур. В настоящее время он готовится к испытанию в одной из северных областей.

Губернатор Анатолий Артамонов принял участие в открытии Доски почета работников ОАО «Калужский двигатель». Поздравляя руководство и коллектив завода с юбилеем и присвоением высокой награды «Трудовая слава Калужской области», Анатолий Артамонов высоко оценил вклад предприятия в развитие отечественного моторостроения, укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее технологического лидерства. Он также отметил его важную роль в упрочении экономических основ и социальной сферы региона, а также в поддержке сельхозотрасли. «Благодарю ветеранов производства за верность своему заводу, молодежь за то, что пришли сюда работать и осваивать сложные, но очень нужные профессии», — отметил глава региона.

В рамках празднования состоялась легкоатлетическая эстафета, а также награждение лучших работников предприятия областными и ведомственными наградами.