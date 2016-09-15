Москва, 15 сентября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Минэкономразвития ожидает по итогам 2016 года инфляцию в России в размере 5,7−5,8%. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил глава МЭР Алексей Улюкаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Думаю, что прогноз по итогам года — 5,7−5,8%», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ также ожидает инфляцию на конец 2016 года на уровне 5,7%. Сейчас в России уровень инфляции ниже 7%.

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