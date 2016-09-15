Санкт-Петербург, 15 сентября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ не стал отменять административный надзор за бывшими заключенными. Это следует из двух документов, опубликованных на сайте суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ksrf.ru Вид на здание КС РФ в Санкт-Петербурге

Конституционный суд отказал в принятии к рассмотрению жалоб на закон «Об административном надзоре» от граждан РФ Михаила Жиркова и Анастасии Семёновой. Оба заявителя сами являются бывшими заключенными. По мнению Жиркова, оспариваемый закон нарушает их права, а именно, противоречит части 1 статьи 50 Конституции РФ, так как «означает повторное осуждение и ухудшение положения осужденного». По мнению Семеновой, которая являлась злостным нарушителем тюремной дисциплины, положения закона означают как повторное осуждение, так и повторное применение мер государственного принуждения за ранее допущенные дисциплинарные нарушения.

Однако суд в своем решении указал, что закон «Об административном надзоре» был принят ради профилактики преступлений и рецидивов. Под его действия попадают осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления и имеющие непогашенную или неснятую судимость, рецидивисты и педофилы.

Закон преследует своей целью «защиту государственных и общественных интересов», говорит КС. Упомянутым лицам запрещено находиться в некоторых местах, посещать массовые мероприятия, участвовать в них, иногда, по сути, находиться под домашним арестом в определенное время суток, выезжать за установленные судом пределы территории, им необходимо также отмечаться в отделе полиции от одного до четырех раз в месяц. По мнению суда, все эти положения согласуются с нормой части 3 статьи 55 Конституции России.

«При этом применение административного надзора, в отличие от уголовной ответственности, связывается не со временем совершения преступления, а с освобождением лица из мест лишения свободы и с наличием непогашенной либо неснятой судимости, которая влечет за собой правовые последствия в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами. Установление судом административных ограничений не может рассматриваться как возложение ответственности за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением, или ее отягчение», — подчеркивает Конституционный суд.