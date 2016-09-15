Москва, 15 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Спрос на путёвки в Турцию за первую полноценную неделю чартерных перевозок из России резко вырос: объём и сроки продаж достигли рекордного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Курорты Турции

Уточняется, что в ряде случаев пришлось удлинить сроки полётной программы. Что касается предпочтений российских туристов, они в основном выбирают отели категории 5*, предусматривающие систему «всё включено».

Комментируя высокий спрос на путёвки в Турцию, заместитель генерального директора «НТК Интурист» Сергей Толчин заявил, что по всем уже отправленным рейсам наблюдается стопроцентная загрузка. В неделю из Москвы и других регионов в Анталью отправляются более 30 рейсов этим оператором.

Своё мнение высказала руководитель по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова. Она заявила, что рейсы отправляются с загрузкой в 100%.

«В Ростове-на-Дону, например, спрос оказался таким, что пришлось выставить дополнительную цепочку рейсов и продлить полетную программу до середины ноября. Первый рейс в этом городе был продан в рекордные сроки — за полтора рабочих дня. В других — за два-три дня», — сообщила она.

Напомним, 28 августа на сайте правительства было опубликовано подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление, отменяющее ограничения на чартерное авиасообщение между Россией и Турцией.