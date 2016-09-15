Москва, 15 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Очередной раунд встречи в рамках «Нормандского формата» может состояться уже в октябре, но лишь в том случае, если у сторон появятся реальные темы для обсуждения. Об этом 15 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Олланд и Ангела Меркель

«Речь идет о том, что, если, действительно, появятся перспективы обсуждения субстантивных вопросов, связанных с реализацией минских договоренностей, то тогда есть смысл проводить встречу «нормандской четверки» на высшем уровне, но для этого необходима ситуация, когда появятся реальные вопросы для обсуждения», — сказал Песков.

По его словам,"об этом заходила речь на переговорах президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в Китае».

Напомним, ранее официальный Киев предложил провести встречу в рамках «Нормандского формата» «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Китае 4−5 сентября. В Москве согласились с предложением Киева, однако после попытки диверсии со стороны Украины президент РФ Владимир Путин заявил, что в данной встрече нет никакого смысла.

«Конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно, потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо поиска компромиссов,… вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора», — заявил Путин на пресс-конференции 10 августа по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном.