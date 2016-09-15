Брянск, 15 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Правительство Брянской области и ПАО «Газпром» утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства. Согласно документу, в газификацию области компания вложит 427 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Всего в регионе за четыре года должно быть построено межпоселковые газопроводы общей протяженностью в 84 км. Это позволит газифицировать 17 сел в восьми районах области. В них планируется построить 25 км газопроводов и подготовить к приему газа примерно 500 квартир и домов.

Как отметили в пресс-службе, с 2001 года «Газпром» инвестировал в регион более 2,2 млрд рублей.

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ИА REGNUM напоминает, что по данным на май 2016 года долг Брянской области за газ составлял 5,17 млрд рублей. Причем, только за 2015 год задолженность увеличилась на 770 млн рублей. Самыми крупными должниками остаются теплоснабжающие организации региона, их долг составляет 2,8 млрд рублей. В «Газпром межрегионгаз Брянск» отмечали, что ситуация в регионе — одна из самых сложных в ЦФО.