Москва, 15 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ ожидает взвешенного решения Центробанка по ключевой ставке. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил глава МЭР Алексей Улюкаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Взвешенного решения ожидаю, разумного. Я говорил, что если снижения ставки не будет, то это будет за гранью добра и зла», — сказал Улюкаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2016 года состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ. Эксперты финансовой индустрии не ждут от мегарегулятора неожиданных решений. Предполагается, что по итогам встречи ключевая ставка останется без изменений на уровне 10,5%, но некоторые эксперт считают, что регулятор её понизит до 10%.

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