Калуга, 15 сентября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Специальное памятное гашение почтовой карточки, посвященной 240-летию со дня основания и 20-летию с момента возрождения Калужской духовной семинарии состоялось 14 сентября в Калуге.

Пресс-служба правительства Калужской области Почтовая карточка, выпущенная к 240 летию Калужской духовной семинарии

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Ольга Строк, в церемонии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, митрополит Калужский и Боровский Климент и директор УФПС Калужской области Сергей Гараничев.

На почтовой карточке изображен комплекс Присутственных мест в Калуге, где располагается духовная семинария, и портрет ее основателя митрополита Московского Платона (Левшина).

Напомним, начиная с 1958 года на художественных маркированных конвертах, калужские темы появлялись около 500 раз. Также, выпущено более 20 сюжетов посвящены[ православным местам и святым, деятельность которых отмеченf на Калужской земле.