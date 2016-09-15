Москва, 15 сентября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Вопрос возможного возврата денег, обнаруженных на счетах задержанного полковника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, не является прерогативой Кремля. Об этом 15 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Pictures of Money Деньги

«Это проверяют следственные органы, которые занимаются делом, это же не Кремль делает. Это не вопрос Кремля однозначно», — сказал Песков.

Песков также напомнил, что «Кремль не занимается следственными действиями»: «Существуют определенные правила на этот счет. Если эти деньги конфисковываются и их наличие подтверждается, там существуют определенные процедуры. Но опять же это не вопрос, который регулируется Кремлем».

Напомним, заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. При задержании у мужчины были изъяты 20 млн рублей.

При обыске на квартире Захарченко стражи порядка нашли иностранную валюту на сумму около 9 млрд рублей.