Новосибирск, 15 сентября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. До конца 2016 года новосибирские областные чиновники и глава региона недополучат 10% к зарплате ежемесячно. Действие постановления губернатора Владимира Городецкого от 12 марта 2015 года №36 об уменьшении на 10% выплат денежного содержания членам областного правительства продлено до 31 декабря текущего года.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

«Всего в течение 2015 года мероприятия по оптимизации расходов Новосибирской области позволили сэкономить расходы на содержание органов государственной власти области на 276,4 млн рублей или 6,82%», — заявили ИА REGNUM в областном правительстве.

За счет уменьшения стимулирующих выплат в 2015 году средняя заработная плата лиц, замещающих государственные должности в области, уменьшилась на 15,5%, таковы официальные цифры.

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За 2016 год данные получить пока не удалось, но их пообещали предоставить позднее. Не удалось узнать у представителей новосибирских региональных властей, собираются ли они и в следующем году уменьшать выплаты своего денежного содержания — от данного вопроса решили просто уклониться.

При этом, по данным Новосибирскстата, по состоянию на 30 июня 2016 года численность сотрудников правительства Новосибирской области (к январю-июню 2015 года) выросла на 3% и составила 2729 человек. А среднемесячная зарплата их (к тому же январю-февралю 2015 года) выросла на 0,5% и составила в июне текущего года 42 269 рублей.