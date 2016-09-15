Москва, 15 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Кремле не знают о возможной отставке главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина со своего поста после выборов в Госдуму. Об этом 15 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Бастрыкинин

«Мне ничего об этом неизвестно, соответственно, я не могу ответить на этот вопрос», — сказал Песков.

По его словам, никаких новостей по этой линии в Кремле не получали: «Какой-либо новой информацией я не располагаю».

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация, что глава СКР Александр Бастрыкин покинет свой пост после предстоящих выборов в Госдуму. В свою очередь, официальный представитель СКР Владимир Маркин в своём аккаунте в Twitter призвал «не смешить людей» подобными публикациями.