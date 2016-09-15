Москва, 15 сентября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Собственникам земельных участков предлагают запретить взимать плату за проход и проезд к водным объектам по их участку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев.

Александр Дейнека. Мальчики

Законопроект также предполагает, что собственник земельного участка, который расположен на пути к водному объекту общего пользования, для свободного доступа граждан к этому объекту и его береговой полосе должен будет обеспечивать проход или проезд через земельный участок не менее чем через каждые 1,5 км.

Документ также расширяет состав правонарушения, связанного с несоблюдением условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту и его береговой полосе, и предусматривает конфискацию части земельного участка, обеспечивающего доступ граждан к водному объекту. За воспрепятствование доступу граждан к водному объекту или его береговой полосе в КоАП РФ устанавливается штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

За незаконное требование платы законопроектом устанавливается штраф для граждан в размере от 5 до 10 тысяч руб, для ИП — от 50 до 60 тысяч руб., для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч руб., для юрлиц — от 200 до 300 тысяч руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Повторные нарушения этих норм повлекут за собой штрафы для граждан до 40 тысяч рублей с конфискацией части земельного участка, обеспечивающего доступ граждан к водному объекту, для ИП — до 80 тысяч рублей с конфискацией части земельного участка, для юрлиц — до 350 тысяч рублей с конфискацией части земельного участка.

«Часто собственники земельных участков, расположенных на пути к водному объекту, преграждают путь к береговой части забором, шлагбаумом, а на подходе взимают плату якобы за услуги по предоставлению лежака, душевой, зонта, уборке мусора, пользованию площадкой для волейбола или тенниса», — отмечают авторы законопроекта. Депутаты напоминают, что, согласно нормам Водного кодекса, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования, а приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.