Мадрид, 15 сентября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Игроки мадридского футбольного клуба «Реал» показали потрясающую игру в матче против лиссабонского «Спортинга». Победа над португальцами стала для них заслуженной наградой, заявил наставник «сливочных» Зинедин Зидан, сообщает пресс-служба УЕФА.

alchetron.com Зинедин Зидан

По словам Зидана, футболисты «Реала» не сдавались до самого конца, встретив яростное сопротивление соперников, и «безумно старались». Пропустив один гол, мадридцы стали играть лучше и одержали победу.

«Это «Реал», и мы знаем, что всегда можем все изменить в течение одной минуты», — отметил Зидан.

Напомним, на прошедшем в Мадриде матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» победил «Спортинг» со счетом 2:1. Победные очки в добавленное время «Реалу» принесли Криштиану Роналду и Альваро Мората. При этом до 88-й минуты встречи подопечные Зидана уступали противникам одно очко.