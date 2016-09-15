Челябинск, 15 сентября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Коллекторы микрофинансовой организации парализовали работу образовательного учреждения Челябинска. Звонки с оскорблениями и угрозами поступают на все телефоны гимназии №26, с учителя которой выбивают оформленный на нее долг экс-супруга, передает корреспондент ИА REGNUM.

goodfon.ru Коллектор

За учительницу вступились региональные общественники-активисты, которые обратились в челябинскую областную прокуратуру с жалобой на коллекторов.

В надзорном ведомстве подтвердили корреспонденту ИА REGNUM о поступлении жалобы от общественников ОНФ. Однако для проверки всех аспектов дела в прокуратуры будет вызвана сама пострадавшая учительница.

«Да, к нам поступило обращение, в котором сообщается, что сотрудники микрофинансовой организации осуществляют звонки с угрозами на рабочие телефоны школы. Обратилась в общенародный фронт непосредственно учитель, та которая говорит о том, что была замужем, есть у них совместные мужем кредиты, с мужем развелась. Ей сотрудники микрофинансовой организации стали отправлять смски и теперь уже переключились не ее рабочее место. Мы дали поручение прокурору Курчатовского района проверит, поскольку ни женщина, ни директор учреждения в правоохранительные органы почему-то не обращались. Женщины обе будут вызваны, сведения будут проверены, и будем принимать незамедлительно меры реагирования», — сообщила пресс-секретарь Челябинской областной прокуратуры Наталья Мамаева.

До гимназии №26 корреспонденту ИА REGNUM дозвониться не удалось. Телефону учебного заведения были либо заняты, либо не отвечали.

Вместе с тем, в прокуратуре сообщили, что активисты общенародного фронта в обращении указывают на действия, совершаемые от имени микрофинансовой организации «В кармане».

Отметим, микрофинансовая организация «В кармане» выдает займы на территории России посредством онлайн оформления заявки на кредит сроком до 30 дней максимальной суммой 15 тыс. рублей. Процентная ставка при сумме 15 тыс. рублей получается 790% годовых. Для оформления заёма достаточно заполнить заявку на сайте компании и деньги будут переведены на карту клиенты. Реальные офисы компании располагаются лишь в города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

Напомним, летом 2016 года в челябинскую общественность всколыхнули известия о смерти заемщицы МФО «СуперДеньги» Фариды Ибрагимовой, которая была доведена до отчаяния оскорблениями и угрозами коллекторами. Оформленный кредит в этой организации равнялся 5000 рублей. Преследованию также подверглись родственники заемщицы, — дочь и престарелая мать. Им была предъявлена сумма к погашению набежавших неустоек и процентов в размере 200 тыс. рублей.

26 августа был отдан под суд коллектор МФО «Домашние деньги». Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Участник атак на заемщика коллектор Антон Гилко, начал с телефонных угроз, а затем перешел к непосредственному контакту с клиентом задолжавшим 6 тыс. 810 рублей. Предварительно обстреляв окна квартиры, в котором проживал клиент, вышибала выстрелил в должника из травматического пистолета и нанес ему травму плеча, причинив таким образом вред здоровью средней тяжести.