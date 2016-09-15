Москва, 15 сентября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Приватизация «Роснефти» пройдет до конца года, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «Успеваем», — сказал Улюкаев журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли провести сделку уже в 2016 году.

A.Savin АЗС компании «Роснефть»

Ранее Улюкаев неоднократно подчеркивал, что провести сделку «мы вместе с консультантом будем готовы, начиная с октября». «А дальше уже решения, которые примет правительство. У нас есть все возможности, чтобы провести приватизацию в этом году», — отметил он.

Холдинг «Роснефтегаз», владеющий госпакетом «Роснефти», в конце августа внес свои предложения по приватизации «Роснефти» в Минэкономразвития. Оценка пакета в $11 млрд «близка к действительности», говорил Улюкаев.

Замглавы правительства РФ Аркадий Дворкович на прошлой неделе отмечал, что короткого списка претендентов на приватизацию «Роснефти» еще нет.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября в интервью Bloomberg отмечал, что продажа 19,5% акций «Роснефти», принадлежащих «Роснефтегазу», может состояться в этом году.