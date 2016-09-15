Саратов, 15 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Нормы добычи зайца-русака за день охоты составляет не более 2, за сезон не более 10, куницу лесную и каменную за сезон — не более 2, хоря лесного — не более 2, норки американской — не более 2, сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.

Альбрехт Дюрер Заяц (фрагмент). 1509 — копия

Выдача охотничьих разрешений на добычу осуществляется в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области и районах региона.