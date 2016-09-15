Москва, 15 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Творческий коллектив «Московского театра под руководством Олега Табакова» получил поздравление с открытием новой сцены от президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента РФ.

Адольф фон Менцель. Театр Жимназ

Новая сцена театра на улице Сухаревской, возглавляемого советским и российским актёром, режиссёром и руководителем театра Олегом Табаковым, открывается сегодня, 15 сентября. После завершения церемонии открытия запланирован праздничный концерт.

«Это большое и радостное событие — настоящий праздник для вашего коллектива, для всех любителей драматического искусства», — говорится в сообщении.

Напомним, первый спектакль на новой сцене будет сыгран творческим коллективом театра 27 сентября. Премьерой станет возобновлённая версия пьесы «Матросской Тишины» Александра Галича.