Ташкент, 15 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О государственной молодежной политике», передает корреспондент ИА REGNUM. Данный закон является первым, подписанным Мирзиёевым.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Узбекистана

Новый глава государства озаботился созданием рабочих мест для молодежи.

Так, новый закон предусматривает обязательное минимальное резервирование рабочих мест для выпускников профессиональных колледжей.

В законе также прописаны гарантии прав и свобод, социальной защиты молодежи, вопросы государственной поддержки одаренных и талантливых молодых людей, молодежного предпринимательства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, премьер-министр Шавкат Мирзияев утвержден парламентом Узбекистана временно исполняющим обязанности президента Узбекистана.

В ходе совместного заседания обеих палат парламента Узбекистана глава Сената Нигматулла Юлдашев снял с себя конституционные полномочия врио президента Узбекистана в пользу главы правительства страны.

Свое решение Юлдашев аргументировал тем, что «у него нет достаточного опыта в управлении государством, и в интересах народа парламенту лучше было бы рассмотреть вопрос кандидатуры премьер-министра страны Мирзияева».

В ходе голосования за кандидатуру Мирзияева проголосовали 100% присутствующих — 147 депутатов нижней палаты парламента и 94 сенатора.