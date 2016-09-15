Париж, 15 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Французская компания PSA, которая производит автомобили Peugeot и Citroen, заявила о договоренности с американской компанией Divergent 3D по организации 3D-печати деталей конструкции своих автомобилей, сообщает 15 сентября Reuters.

Tomasz_Mikolajczyk Peugeot

Компания PSA заявила, что создаст конвейер на основе технологии 3D-печати металлами, запатентованной компанией Divergent 3D. Новая технология должна сделать производство автомобилей более дешевым. Детали сделки пока не разглашаются.

PSA планирует создать несколько прототипов, используя технологию компании Divergent 3D, в своем научно-исследовательском центре Velizy, расположенного недалеко от Парижа, прежде чем приступить к строительству конвейерных линий.