Москва, 15 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Расчетный информационный центр, запущенный Сбербанком, будет напрямую распределять и перечислять средства ресурсным организациям — поставщикам жилищно-коммунальных услуг. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил управляющий директор платежей и переводов Сбербанка Игорь Мамонтов.

suju ЖКХ без посредников

Новый РИЦ Сбербанка будет рассчитывать начисления ЖКХ, печатать и доставлять квитанции населению и обеспечивать сбор платежей. Основной его особенностью станет прямое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в обход посредников. Как объяснил Мамонтов, технология «расщепления платежей» позволит банку зачислять платежи на их счета или на счет управляющей компании (УК) за ее услуги.

«Мы подписываем договор напрямую с ресурсной организацией через РИЦ, который действует в определенном субъекте страны. Если такая организация подписала договор, то не важно, каким образом клиент совершает платеж — он может обратиться в любой банк в регионе, а средства поступают на наш транзитный счет и далее на счет ресурсной организации, где бы он ни был открыт», — пояснил Мамонтов. Он добавил, что россияне достаточно дисциплинированно оплачивают услуги ЖКХ, однако не все эти деньги доходят до ресурсных организаций.

Планируется, что до конца года РИЦы Сбербанка будут работать в Белгородской, Астраханской, Кемеровской, Калужской, Кировской, Вологодской, Тульской, Иркутской и Орловской областях и Республике Марий Эл. За перевод платежа Сбербанк будет взимать с ресурсной организации комиссию, но, как обещает представитель банка, существенно меньше 1% за исключением случаев, когда компания пользуется другими услугами расчетного центра, например, расчетом начислений ЖКХ, печатью и доставкой квитанций.

По данным Минстроя РФ, на настоящий момент общая задолженность по ЖКХ в стране составляет около 1 трлн рублей. Большая часть долгов оседает на счетах фирм-посредников, нередко аффилированных с местными властями, что не позволяет ресурсоснабжающим организациям своевременно ремонтировать и модернизировать мощности: в некоторых регионах износ оборудования достигает 80%. Основная доля долгов за энергоресурсы приходится на тепловую и электрическую энергию и газ.

Как отмечал в январе президент России Владимир Путин, в коммунальной отрасли огромное количество «серых схем», при которых накопленные за годы проблемы перекладываются на население. Позже, в марте Минстрой согласовал законопроект, который предполагает переход ресурсоснабжающей организации (поставщики тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, газа) на прямые расчеты с населением за коммунальные ресурсы.

Согласно документу, договоры ресурсоснабжения будут заключаться поставщиками непосредственно с собственниками квартир. Интересы собственников будет представлять лицо или организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, однако плата за услуги будет осуществляться напрямую на счета ресурсоснабжающих организаций. Туда же будут передаваться показания приборов учета.

Законопроект прошел согласования в Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС и Минюсте и будет рассмотрен в Госдуме этой осенью.