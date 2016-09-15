Магас, 15 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум.



fignetto Автомобиль, побывавший в аварии

По статистике с 2016 году общее число аварий снизилось по сравнению с прошлым годом. Однако число погибших в них людей выросло. Что касается автоаварий, в которых пострадали дети, то 10 ДТП с участием несовершеннолетних были совершены в результате наездов транспортных средств, еще в 11 случаях дети являлись пассажирами.

Большинство дорожно-транспортных происшествий в Ингушетии совершается из-за превышения скорости. В общем количестве автоаварий их 24%. Еще два фактора, которые чаще всего вели к трагедиям — пьяные водители (16%) и выезд на полосу встречного движения (20%).

Всего с начала 2016 года было выявлено более 111 тысяч нарушений правил дорожного движения. Из них превышение скорости более 60 тысяч, выезд на встречную полосу — 2,4 тысячи. Повторно сели за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения 155 человек.

Ситуация на дорогах Ингушетии не должна оставлять безмолвным общество. «Сейчас есть телефоны, видеорегистраторы в машинах. Скидывайте эти записи о нарушениях в ГИБДД, а там по ним будут приняты меры», — заявил ингушский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Юнус-Бек Евкуров и раньше высказывал озабоченность количеством нарушений на дорогах. Год назад он рекомендовал парламенту Ингушетии внести на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект о конфискации автомобилей у виновников ДТП. По мнению главы республики, машину нарушителя необходимо реализовывать другим лицам, а вырученные от продажи денежные средства следует направить на компенсацию пострадавшим в ДТП.