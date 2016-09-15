Екатеринбург, 15 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. На Среднем Урале в собственной квартире отравились угарным газом жительница Кировграда и её двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

«Пострадавшие были доставлены в больницу Кировграда и на данный момент угрозы их жизни нет, а состояние пациентов медики оценивают как стабильное. По данному факту организована прокурорская проверка», — уточнили в региональной пресс-службе надзорного ведомства.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что также организовали доследственную проверку. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать неисправность водонагревательной газовой колонки, у которой в момент работы перестала функционировать вытяжка. Теперь следователи займутся изучением документации на газовое оборудование, изучат, когда и как проводилась проверка колонки, и какой именно обслуживающей организацией. Также будут назначены экспертизы, которые позволят установить степень и тяжесть полученного пострадавшими вреда здоровью. По итогам проверки будет принято дальнейшее решение.

Напомним, что подобный инцидент в Свердловской области с трагическим исходом произошёл 19 мая 2015 года. Тогда в посёлке Красный Адуй в частном доме уральского священника от отравления угарным газом погибло четверо детей, а их мать и ещё четверо детей были доставлены в медицинские учреждения в тяжёлом состоянии. Причиной трагедии стала неисправность системы вытяжки газовоотопительной системы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти нескольким лицам по неосторожности.