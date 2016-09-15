Колумбус, США, 15 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Сотрудники полиции американского штата Огайо открыли огонь по подростку после того, как тот достал из-за пояса предмет, похожий на оружие. Позже 13-летний Тайри Кинг скончался в больнице от полученных ранений, сообщает Associated Press.

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Стражи порядка прибыли на место происшествия после того, как местный житель заявил о вооруженном ограблении. Как рассказал потерпевший, на дороге его остановили трое злоумышленников и вынудили отдать им деньги.

Как пояснили в пресс-службе полиции, позже полицейские попытались задержать двоих подозреваемых и стали преследовать их на аллее. После того, как один из них достал из-за пояса пистолет, сотрудник полиции выстрелил в него несколько раз. Оказалось, что в руках у мальчика было игрушечное оружие.