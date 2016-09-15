Ташкент, 15 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. АО «Узбекэнерго» объявило о повышении на 5% тарифов на электроэнергию с 1 октября, следует из сообщения АО «Узбекэнерго». Согласно новому прейскуранту, цена за 1 кВт. ч электроэнергии увеличена до 191 сума (один доллар — около 3 тыс. сумов).

Unsplash Электрическая лампа

В домах, оборудованных электроплитами, стоимость 1 кВт. ч электроэнергии повышена с 91 сумов до 95,5 сумов.

Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования со следующего месяца будет стоить 201,5 сумов.

Это второе повышение внутренних цен на электроэнергию в республике в этом году ранее цены на электричество были повышены в апреле на 8,6%.

На территории Узбекистана функционируют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тысяч МВт. Общая мощность 16 электростанций АО «Узбекэнерго» — 12,04 тысячи МВт, в том числе мощность ГЭС — более 1,9 тысячи МВт.

Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру министерства сельского и водного хозяйства. Потенциальная возможность производства электроэнергии — 56−57 миллиарда кВт.