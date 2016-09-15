Волгоград, 15 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Месяц спустя после смены руководства в областном онкологическом диспансере в Волгограде работать лечебное учреждение стало лучше. Число жалоб в адрес диспансера на качество предоставляемых со стороны пациентов уменьшилось в разы. Такая информация прозвучала в ходе видеоселекторного совещания под председательством руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Владимира Шкарина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 15 сентября.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

Было отмечено, что обратиться с жалобами и просьбами проходящие лечение в онкодиспансере граждане могут по телефону внутренней «горячей линии». Решать проблемные вопросы специалисты стараются оперативно и на месте.

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Напомним, комплексная проверка в областном онкологическом диспансере была проведена в июне текущего года. Специальная комиссия проверила финансово-хозяйственную деятельность учреждения и его эффективность. В ходе инспекции были выявлены факты завышения цен при закупке лекарственных средств, несоответствия условий их хранения, нецелевое использование финансов, необоснованная аренда, несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи. Последовали кадровые решения. Теперь новое руководство работает на повышение доступности и качества медицинских услуг в учреждении. Для этого усовершенствована работа врачебной комиссии, внедрена внутренняя система оперативного приема и обработки обращений граждан, разработана программа непрерывного обучения медицинских кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, кадровое «оздоровление» в сфере здравоохранения Волгоградской области началось с 2014 года, когда губернатор региона Андрей Бочаров впервые совершил инспекционные поездки по лечебных и медицинским учреждениям области. Сразу же за ними началась череда отставок и новых назначений.

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Добавим, что в текущем году на здравоохранение Волгоградская область выделит дополнительно более 377,4 млн рублей. Соответствующие изменения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования поддержал думский комитет по охране здоровья. Эти средства предназначены для финансирования специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также на выплату единовременной компенсации сельским врачам по программе «Земский доктор», на закупку и ремонт медицинского оборудования, на повышение профессиональной квалификации работников лечебных учреждений региона.