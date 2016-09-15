Москва, 15 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Российский мультсериал «Маша и Медведь» остается самым популярным среди пользователей поисковой системы «Яндекс» мультфильмом, говорится в исследовании компании «Яндекс».

Цитата из м/с «Маша и Медведь». реж Олег Кузовков. 2009. Россия Маша и Медведь

Всего в день анимационным работам посвящено 4,5 млн запросов. На втором месте по популярности — «Щенячий патруль», этот мультфильм в два раза уступает сериалу «Маша и Медведь». Третьим стал сериал «Барбоскины», на четвертом месте — «Лунтик».

При этом, зрители чаще всего ищут именно мультсериалы. Среди советских мультфильмов лидирует «Ну, погоди», среди аниме — «Хвост феи», говорится в исследовании. Чаще всего пользователи поисковика интересуются американскими мультфильмами, на втором месте японские, на третьем и четвертом — советские и российские.

Всего за неделю в поиске фигурирует около 10 тыс. различных мультфильмов, из них самым старым из них стал цикл мультфильмов о Микки Маусе. Самыми популярными полнометражными анимационными лентами стали «Тачки» и «Холодное сердце».