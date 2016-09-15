Москва, 15 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Власть и ЦИК заинтересованы в высокой явке на выборах в Госдуму VII созыва, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Высокая явка «минимизирует разного рода фальсификации», отметила она.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

«Я отвергаю тезис, что власть не заинтересована в высокой явке», — заявила Памфилова, отметив, что ЦИК делает «все возможное, чтобы явку повысить».

«Я четко хочу заявить о позиции Центризбиркома: мы очень заинтересованы в том, чтобы явка была максимально высокой», — сказала она.

«Заинтересованность общества в чистых выборах и политический посыл президента создали благоприятную ситуацию для работы ЦИК, который искренне настроен на то, чтобы выборы прошли открыто, прозрачно», — подчеркнула Памфилова.

В России 18 сентября состоятся выборы в Госдуму, в региональные заксобрания, а также муниципальные выборы.