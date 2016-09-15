Саратов, 15 сентября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Госдолг Саратовской области в июле 2016 года вырос до 52,404 млрд рублей, но губернатор Валерий Радаев полон оптимизма. Он заявил, что второй этап программы по переселению граждан из аварийного жилья будет выполнен в срок — к концу 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Изба. Костромская губерния. 1909

14 сентября в микрорайоне «Иволгино» в Волжском районе Саратова на торжественной церемонии передачи ключей от новых квартир 40 семьям губернатор отметил, что по программе в целом в регионе нужно переселить порядка 20 тыс. человек. В Саратове нужно переселить 10 тыс. человек, но поэтапно программа будет выполнена, ее второй этап — до конца 2016 года.

По программе в новое жилье в поселке «Иволгино» должны переехать 2 тыс. человек."Программа очень сложная, ее общая стоимость более 10 млрд. рублей. Да, немного в начале затянули программу по срокам, но мы ее завершим в 2017 году, как и планировалось», — констатировал он.

По словам руководителя области, на сегодняшний день второй этап выполнен в 4 районах — Балашовском, Красноармейском, Саратовском и Пугачевском, завершается в Петровске и Ершове. Полностью расселение в рамках второго этапа в Саратове и Энгельсе планируется завершить до 31 декабря 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в начале августа текущего года саратовский губернатор заявил, что у региона есть достаточное финансирование для исполнения госпрограммы по переселению из ветхого жилья, но ее реализация буксует из-за «разгильдяйства» глав муниципалитетов. В общей сложности по программе планируется переселить 19 тыс. 480 человек из почти 9 тыс. аварийных жилых помещений.

По данным министра строительства и ЖКХ области Дмитрия Тепина, в рамках второго этапа программы нужно переселить более 5,5 тыс. человек из 240 аварийных домов. В июле 2016 года федеральным Фондом содействия и реформирования ЖКХ принято решение о выделении Саратовской области финансовой поддержки в размере 2 млрд рублей и одобрена заявка на предоставление финансовой поддержки на реализацию четвертого этапа программы.

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