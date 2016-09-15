Краснодар, 15 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Танкисты Южного военного округа приступили к практическому освоению новейших танков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО 15 сентября, этому предшествовали теоретические занятия, на которых военнослужащие изучали тактико-технические характеристики и возможности боевых машин.

structure.mil.ru Танк Т-72Б3

Первые учебные стрельбы из новейших танков Т-72Б3, которые недавно поступили на вооружение, военнослужащие выполнили на полигоне"Молькино» в Краснодарском крае. Всего в занятиях задействовано почти 150 танкистов и почти 30 единиц современного вооружения и военной техники.

Огонь из орудий танков военнослужащие ведут с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, учатся поражать воздушные цели из крупнокалиберного пулемета «Корд». Причем, средняя дальность до целей составляла около 2 тыс. метров.

У этих учебных стрельб есть и свои особенности. Как пояснили в пресс-службе военного ведомства, это использование 14,5 мм вкладного ствола, который монтируется в штатное 125-мм орудие танка, применяя боеприпасы меньшего калибра. Это позволяет снизить износ танковой пушки и с меньшими затратами подготовить танковые экипажи к стрельбе штатными выстрелами.

Также в ходе полевого выхода механики-водители современных боевых машин упражняются в вождении танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Экипажи танков Т-72Б3 отрабатывают нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке целей и определению дальностей до них. Причем проводятся занятия как в дневное, так и в ночное время.

Следующий этап боевой подготовки танкистов соединения ЮВО пройдет в начале октября текущего года. Танкисты выполнят боевые стрельб штатным 125-мм снарядом.

Добавим, что в рамках гособоронзаказа в соединение 49-й общевойсковой армии ЮВОпоступило более 40 новейших танков Т-72Б3.

Справка:Т-72Б3 является глубокой модернизацией танков Т-72 и Т-72Б и превосходит своих предшественников по всем показателям. Новые боевые машины имеют двигатель мощностью до 900 л.с., современные цифровые системы стабилизации, наблюдения и прицеливания, в том числе многоканальный прицел «Сосна-У», в состав которого входит автомат сопровождения цели и тепловизионный канал. Дальность обнаружения целей составляет до 5 км, независимо от времени суток.