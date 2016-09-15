Париж, 15 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Марка Dacia привезет на Парижский автосалон рестайлинговые седан и универсал Logan, хэтчбек Sandero и его кросс-версию Sandero Stepway, передаёт издание Kolesa.ru.

lorentey Dacia Logan

Все модели получили новую фирменную решетку радиатора, новые бамперы, светодиодные фары, а также модернизированные противотуманный фары и задние фонари. Фотографий салонов обновлённых моделей Logan и Sandero производитель пока не предоставил, однако заявил, что в интерьере будут использованы новые материалы отделки.

Dacia сообщили, что будут изменениях в моторной гамме моделей, однако подробности ещё не раскрыты, а также должно появиться новое оборудование. Все подробности рестайлинга Logan и Sandero станут известны 29 сентября, когда новинки дебютируют на Парижском автосалоне. Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway 2016 года выпуска сейчас в России модно купить с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 82 л.с., 102 л.с. или 113 л.с. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика», четырехдиапазонный «автомат» или «робот». Стоимость Logan начинается с отметки в 469 000 рублей, Sandero —от 479 900 рублей, а вседорожный хэтч Stepway обойдется минимум в 629 990 рублей.

В России Sandero и Logan (кроме универсала) продают под брендом Renault.