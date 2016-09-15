Мадрид, 15 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Лиссабонский футбольный клуб «Спортинг» показал хорошую игру, потребовавшую усилий для победы над ним, заявил форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду в эфире Be In Sports.

Ludovic Péron Кристиано Роналду

Нападающий отметил, что забил важный гол перед самым окончанием матча. Роналду добавил, что «Реал» начал игру немного пассивно, в то время как футболисты «Спортинга» хотели играть хорошо и «усложнили жизнь» соперникам.

«В футболе так нельзя. Это звоночек, что в следующих матчах мы не можем такое позволить себе», — пояснил Роналду.

Также форвард прокомментировал сдержанную реакцию на свой гол в ворота «Спортинга». Он напомнил, что уважает клуб, так как сформировался в его футбольной академии, сообщает Marca. Роналду выступал за основную команду португальцев в 2002—2003 годах.

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» одержал верх над «Спортингом». Счет встречи составил 2:1 в пользу «сливочных». Стоит отметить, что до 88-й минуты встречи команда Зидана уступала соперникам одно очко.