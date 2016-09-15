Бангкок, 15 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Большие площади северных провинций Лампанг, Пхаяу, Пхетчабун и Пхичит были затоплены в результате сильного дождя, вызванного тропическим штурмом «Rai», сообщает 15 сентября Bangkok Post.

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В провинции Лампанг потоки дождевой воды с горных районов Кхун Тан переполнили реку Мэй Тан, что привело к затоплению более 200 домов. В провинции Пхаяу озеро вышло из берегов и затопило 800 гектаров рисовых полей.

Более тысячи людей понесли ущерб в результате наводнения. Информации о погибших и раненых не поступало.

Напомним, что 8 сентября в результате сильного наводнения пострадали более 70 деревень в южной провинции Пхангнга.