Москва, 15 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Ключевая ставка ЦБ будет снижена на 0,5%, предпосылками к такому решению является стабилизация ситуации с курсом рубля и с инфляцией. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября партнер аудиторско-консалтинговой группы «БДО Юникон» Денис Тарадов, выступая с прогнозом относительно решения Совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое будет принято 16 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Мне кажется, ее все-таки понизят. В последнее время ситуация стабилизировалась и с курсом, и с инфляцией, здесь играет роль, конечно, и эффект летних месяцев. Поэтому ЦБ пойдет на понижение ставки. При этом оно будет минимальным — на 0,5%», — сказал он.

Одномоментно экономика не почувствует последствий от такого понижения, подчеркнул эксперт. «При этом в среднесрочной перспективе от того, что постепенно эту ставку снижали, уже есть какой-то эффект. Мгновенного эффекта нет, но вот то, что за последний год — с августа 2015 года — ставку снизили на 1%, это дает эффект», — отметил Тарадов.

Эксперт указал на важную роль самого факта снижения ставки, хотя бы и на минимальные значения. «Конечно, 0,5% — это мало, и каждый раз это мало, драматического эффекта нет, но если сравнивать ситуацию на начало 2016 года и сейчас, можно видеть, насколько она улучшилась — ситуация с кредитами, с доступностью денег, с возможностью дальнейшего экономического роста», — пояснил эксперт, отметив, что значение ключевой ставки играет в этих процессах серьезную роль.

16 сентября Совет директоров ЦБ примет решение по величине ключевой ставки. Эта величина составляет 10,5%. Ранее ключевая ставка снижалась в августе 2015 года до отметки 11%. Большинство экспертов и участников рынка предсказывают незначительное снижение ключевой ставки Банка России.