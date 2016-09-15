В России может появиться новый рыбный кластер
Москва, 15 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В течение месяца власти Карелии совместно с Росрыболовством должны разработать программу создания рыбохозяйственного кластера на территории республики. Планируется, что он позволит в разы повысить конкурентоспособность отрасли, увеличить объемы производства.
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков поручил властям республики в течение ближайшего месяца во взаимодействии с агентством разработать программу развития кластера, утвердить ее и начать реализацию.
В ведомстве отметили, что для создания кластера в регионе имеются все предпосылки и уже есть его ключевые элементы. Основой станут имеющиеся рыбодобывающие, рыбоводные и рыбоперерабатывающие предприятия.
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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года распоряжением правительства РФ субъектам Федерации выделено 348,7 миллиона рублей на, а субсидирование проектов в области аквакультуры. В 2016 году из федерального бюджета субсидии будут распределены между бюджетами шести регионов России на развитие рыбохозяйственного комплекса.