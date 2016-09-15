Брянск, 15 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Брянской области к 14 сентября было намолочено более 858 тысяч тонн зерна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Брянской области, всего обработано уже более 72% уборочной площади.

Александр Васильевич Федоров . Рожь.1870

Больше всего в регионе пшеницы. Сейчас собрано и обработано уже более 488 тысяч тонн. Также намолочено 92 тысячи тонн ржи и 57 тысяч тонн ячменя.

«Предварительные итоги указывают на то, что задача, поставленная губернатором Брянской области, убрать около 1,5 млн. тонн зерна, будет выполнена в соответствии с заявленным планом», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что, таким образом, урожай зерна должен увеличиться примерно в полтора раза — в прошлом году было намолочено 1 млн тонн зерна. Причем, этот рубеж в 2015 году был преодолен впервые за многие годы. До этого аграрии приносили всего 600−800 тысяч тонн.