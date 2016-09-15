Коммунисты — против изображения на банкнотах монумента «Родина-мать зовёт!»
Оренбург, 15 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. «Подвиг нельзя монетизировать — не надо в такую спекулятивную и непредсказуемую сферу, как российские финансы, примешивать то немногое святое, что у нас осталось», — так прокомментировал коммунист-писатель Семён Уралов, баллотирующийся от КПРФ по одномандатному округу №143 в Оренбуржье, предложение изобразить на новых купюрах 200 — или 2000-рублевого образца изображение скульптуры «Родина-мать зовёт!» работы скульптора Евгения Вучетича и инженера Никитина, являющейся композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Напомним, конкурс Банка России длится уже несколько месяцев. За право быть представленными на купюрах нового образца соревновались 76 символов из 49 городов. Сейчас проходит финальная часть конкурса, в котором участвуют 10 городов. Лидер голосования — Волгоград — представлен монументом «Родина-мать зовёт!» и мемориалом «Мамаев курган». Для миллионов людей по всему миру памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» стал символом мужества воинов, давшим отпор фашистским захватчикам в битве, которая изменила ход Второй мировой войны. «Родина-мать» — самая высокая статуя в Европе и одна из самых узнаваемых достопримечательностей России.
Как пишет на свой странице в Facebook Семён Уралов, «ветеранов все меньше и меньше, а современные школьники под влиянием чужой пропаганды уверены, что главной операцией была высадка союзников и спасение рядовых «райанов». Нанести «Родину-мать» на купюры — это сделать еще один шаг в сторону деконструкции героической мифологии Великой Отечественной войны». Уралов напоминает, что на долларах США размещен девиз «In God we trust», в буквальном переводе «Мы верим в Бога». «Пользователи интернета легко разоблачают кажущуюся набожность американцев, — пишет он, — GOD на долларе — это сокращение от G (gold) золото, O (oil) нефть, D (diamonds) бриллианты. Вот чему они доверяют и чему верят».
КПРФ ранее неоднократно выражала поддержку идее о возвращении Волгограду названия Сталинград, отмечая в заявлении партии, что «возвращенное наименование будет наибольшим образом отражать непреходящее значение роли Сталинградской битвы, а также жителей и участников обороны Сталинграда в ходе Второй мировой войны». Однако Госдума РФ отклонила законопроект о переименовании города.
Семён Уралов утверждает, что «воин презирает торговца, солдат — спекулянта, офицер — банкира. «Родина-мать» на купюрах — это ни что иное, как капитализация советского бренда по законам капитализма».
Как заключает коммунист Уралов, «затея с изображением Родины-Матери на купюрах — глупая. Очень не русская, и не советская идея». По мнению писателя, нельзя «Родиной-матерью» расплачиваться в магазинах. Ответ на вопрос «Будет ли скульптура «Родина-мать зовёт!» символом новых денежных знаков», вся страна узнает 7 октября во время прямого эфира телеканала «Россия-1». Народное голосование за символы новых банкнот продлится до 5 октября.