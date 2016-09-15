Оренбург, 15 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. «Подвиг нельзя монетизировать — не надо в такую спекулятивную и непредсказуемую сферу, как российские финансы, примешивать то немногое святое, что у нас осталось», — так прокомментировал коммунист-писатель Семён Уралов, баллотирующийся от КПРФ по одномандатному округу №143 в Оренбуржье, предложение изобразить на новых купюрах 200 — или 2000-рублевого образца изображение скульптуры «Родина-мать зовёт!» работы скульптора Евгения Вучетича и инженера Никитина, являющейся композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

kprf.ru Эскиз новой банкноты Банка РФ

Напомним, конкурс Банка России длится уже несколько месяцев. За право быть представленными на купюрах нового образца соревновались 76 символов из 49 городов. Сейчас проходит финальная часть конкурса, в котором участвуют 10 городов. Лидер голосования — Волгоград — представлен монументом «Родина-мать зовёт!» и мемориалом «Мамаев курган». Для миллионов людей по всему миру памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» стал символом мужества воинов, давшим отпор фашистским захватчикам в битве, которая изменила ход Второй мировой войны. «Родина-мать» — самая высокая статуя в Европе и одна из самых узнаваемых достопримечательностей России.

Как пишет на свой странице в Facebook Семён Уралов, «ветеранов все меньше и меньше, а современные школьники под влиянием чужой пропаганды уверены, что главной операцией была высадка союзников и спасение рядовых «райанов». Нанести «Родину-мать» на купюры — это сделать еще один шаг в сторону деконструкции героической мифологии Великой Отечественной войны». Уралов напоминает, что на долларах США размещен девиз «In God we trust», в буквальном переводе «Мы верим в Бога». «Пользователи интернета легко разоблачают кажущуюся набожность американцев, — пишет он, — GOD на долларе — это сокращение от G (gold) золото, O (oil) нефть, D (diamonds) бриллианты. Вот чему они доверяют и чему верят».

КПРФ ранее неоднократно выражала поддержку идее о возвращении Волгограду названия Сталинград, отмечая в заявлении партии, что «возвращенное наименование будет наибольшим образом отражать непреходящее значение роли Сталинградской битвы, а также жителей и участников обороны Сталинграда в ходе Второй мировой войны». Однако Госдума РФ отклонила законопроект о переименовании города.

Семён Уралов утверждает, что «воин презирает торговца, солдат — спекулянта, офицер — банкира. «Родина-мать» на купюрах — это ни что иное, как капитализация советского бренда по законам капитализма».

Как заключает коммунист Уралов, «затея с изображением Родины-Матери на купюрах — глупая. Очень не русская, и не советская идея». По мнению писателя, нельзя «Родиной-матерью» расплачиваться в магазинах. Ответ на вопрос «Будет ли скульптура «Родина-мать зовёт!» символом новых денежных знаков», вся страна узнает 7 октября во время прямого эфира телеканала «Россия-1». Народное голосование за символы новых банкнот продлится до 5 октября.