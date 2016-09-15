Москва, 15 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В качестве одного из источников наполнения федерального бюджета на 2017 год могут быть использованы потребители топлива. Налоговые сборы с нефтяного сектора могут частично лечь на плечи потребителей топлива в виде акцизов, пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Отмечается, что на эту тему уже идёт совместное обсуждение между нефтяными компаниями и российским правительством. Рассматриваются варианты, при которых около половины из 200 млрд рублей дополнительных платежей приходилась бы не на рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, а на увеличение акцизов. Издание отмечает, что в результате цены на топливо могут вырасти, зато инвестиционные программы нефтяников будут испытывать меньшее давление в связи с необходимостью пополнять бюджет.

Уточняется, что вице-премьер России Аркадий Дворкович провёл накануне, 14 сентября, совещание, на котором обсуждались механизмы «изъятия у отрасли 200 млрд руб. дополнительных налогов, чтобы закрыть часть дыр в бюджете 2017 года».

Со стороны Минфина предлагается в новом году повысить на один доллар на баррель базовую ставку нефтяного НДПИ. Тогда нефтяная отрасль сможет собрать дополнительно 238 млрд рублей. В итоге в бюджет поступит 200 млрд руб.