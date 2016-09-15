Ростовская область, 26 мая, 2006, 22:55 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев прибыл 26 мая вечером в Ростов-на-Дону. Как передает корреспондент ИА REGNUM , в аэропорту министра встречали ростовский губернатор Владимир Чуб , замполпреда президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Александр Починок , министр сельского хозяйства Ростовской области Вячеслав Василенко , представители ростовской бизнес-элиты.

Оценивая состояние сельского хозяйства региона, Гордеев отметил большую динамику его развития. "Ростовская область вносит большой вклад в продовольственную корзину России, 20% производства сельского хозяйства ЮФО приходится на Ростовскую область", - отметил министр.

При этом, по словам Алексея Гордеева, у региона есть большой потенциал для развития. Гордеев сказал, что очевидна хорошая динамика в производстве мяса, но надежды федерального центра связаны и с развитием производства молока, и об этом он собирается говорить с ростовским губернатором. "Мы поддерживаем развитие отдельных направлений животноводства, - продолжил Гордеев, - в частности, птицеводства в Ростовской области".

Глава Минсельхозпрода назвал Ростов-на-Дону "сельскохозяйственной столицей юга России, несмотря на то, что это - крупный индустриальный центр". "Юг России является продовольственным донором для всей федерации, поэтому ряд международных выставок проводится здесь", - добавил министр. После этого, пригласив журналистов посетить открывающуюся завтра в Ростове Восьмую Всероссийскую овцеводческую ярмарку, Алексей Гордеев отправился на открытие нового производства ОАО "Донтабак", разместившегося на Левом берегу Дона.