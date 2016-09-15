Чебоксары, 15 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе наиболее доступное вторичное жильё — в Пермском крае: на покупку типовой квартиры придётся откладывать около 18 лет. Антилидером является Чувашия, где на собственную квартиру нужно копить около 35 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в аналитическом центре SRG по итогам исследований.

9r.ru Коэффициент доступности приобретения жилья в Поволжье: сколько в каком регионе нужно месяцев, чтобы накопить на покупку 1 кв. метра жилья

По данным исследования за август 2016 года, в тройку лидеров по уровню доступности жилья входят Пермский край, Удмуртия и Оренбургская область. Самое недоступное жилье — в Самарской области, Мордовии и Чувашии.

«Результаты исследования показали, что самое доступное жилье в ПФО находится в Пермском крае: чтобы приобрести здесь типовую квартиру в 40 кв. метров местному жителю необходимо откладывать сбережения почти 18 лет. Самое недоступное жилье по федеральному округу расположено в Чувашской Республике, здесь на покупку собственного жилья придется копить около 35 лет. Объяснение данных диспропорций — высокие цены на жилую недвижимость, низкая заработная плата и высокие потребительские расходы», — комментирует ситуацию руководитель аналитического центра Марат Абдуллин.

Авторы отмечают, что рейтинг отражает общее социально-экономическое положение страны, ход рыночных реформ в жилищной сфере и позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе. В качестве индикатора доступности жилья использовалось соотношение средней стоимости 1 кв. метра жилой недвижимости к денежным доходам населения, уменьшенным на величину потребительских расходов.