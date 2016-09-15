Москва, 15 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум.



Рембрандт Харменс ван Рейн. Софонисба принимает чашу с ядом. 1634

Как говорил средневековый швейцарский алхимик, философ и врач Парацельс: «Все есть яд, ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным». Эти слова относятся ко всем веществам. Даже к тем привычным, которые в нормальных дозах не являются критичными, но в больших количествах могут убить человека. Где та грань, когда пища или жидкость, полностью безвредная, становится смертельным ядом?

Смертельная доза вещества зависит от многих факторов: от концентрации, от веса человека, который ест, от его возраста, состояния здоровья, иммунной системы и метаболизма. По этой причине говорить о рискованной дозе продукта можно только приблизительно.

Когда речь идет о степени токсичности, наиболее приемлемым является расчет летальной дозы как количества в мг на каждый килограмм веса тела, которое может убить 50% испытуемых людей. Сама по себе эта идея уже содержит неточность. Не было проведено таких испытаний, при которых погибло пятьдесят человек из ста. Речь идет о защите жизни, а не об убийстве. Цифры, которые дает пищевая наука, рассчитаны для среднего взрослого человека весом 75 кг.

Кофеин: 93 эспрессо

Возможность умереть, употребляя слишком много кофе, как правило, предмет многих разговоров… перед чашкой кофе. К счастью для тех, кто не может жить без этого чудесного напитка, количество кофе, необходимого для того, чтобы кофеин убил человека, — 93 эспрессо.

Смертельная доза кофеина — это 10 граммов. Тем не менее она варьируется от одного человека к другому. В целом считается, что употребление 150 мг кофеина на каждый килограмм веса тела может убить. Следуя этому расчету, человек весом 50 кг может умереть после употребления 7,5 грамма чистого кофеина, 80 кг — после 12 граммов. Для детей дозы значительно меньше (35 миллиграммов на килограмм веса тела), потому что детский организм перерабатывает кофеин намного медленнее.

По данным чилийской Национальной ассоциации кофе, в чашке для кофе эспрессо 240 мл от 65 до 120 мг кофеина. Количество кофеина может быть разным из-за различных сортов кофе и способов приготовления. В конечном счете, если мы предположим, что мы берем кофе не крепкий (65 мг кофеина на чашку), человек весом 75 килограммов может умереть от 173 чашек кофе. Если кофе крепкий (120 мг) — достаточно 93. В общем, подсчитано, что смертельная доза кофе от 50 до 200 чашек, в зависимости от стечения обстоятельств.

Среди симптомов острого отравления кофеином: тремор, рвота, тахикардия, аритмия или гипергликемия. Рекомендуемая суточная доза кофеина для взрослого человека не должна превышать 300 мг (5 чашек кофе эспрессо). В любом случае не рекомендуется злоупотреблять кофе. Согласно рекомендациям врачей, здоровым взрослым людям не следует принимать более 300 или 400 миллиграммов кофеина в день (или 6 миллиграммов кофеина на килограмм веса тела). К пяти чашкам эспрессо по содержанию кофеина приравнивается двенадцать банок колы.

Конечно, имеется в виду чистый кофеин, а не все остальные продукты, приготовленные на его основе. Если человек выпьет 12 банок колы в день — количество потребленного кофеина будет меньшей из его проблем. Любителям колы грозит смерть от избытка сахара.

Сахар: 2 кг

Все любят конфеты, но современные продукты содержат слишком много сахара. Проблема не столько в сахаре, который мы кладем в кофе, а в том сахаре, который входит в состав многих продуктов, например, таких как безалкогольные и газированные напитки.

Утешает только то, что количество сахара, от которого можно умереть, настолько высоко, что оно не вместится в желудок. По данным опытов, проведенных на крысах, токсичность сахарозы — 29.700 миллиграммов на килограмм веса тела. Если взять в расчет человека весом 75 кг, то он должен съесть 2,17 кг сахара ложкой. Ах, тьфу!

Для достижения средней смертельной дозы сахара (для человека весом 50 кг) при употреблении кока-колы нужно выпить 38 банок, или нужно выпить более 7 бутылок по два литра содовой. Никогда не пейте газировку на спор!

Одна банка Кока-Колы уже превышает суточную дозу сахара, рекомендованную Всемирной Организацией здравоохранения.

Проблема сахара — это не та доза, которая вызывает острое отравление. От сахара бывает хроническое отравление. Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы только от 5 до 10% калорий, которые мы потребляем в день, составлял сахар. Для здорового взрослого человека — это около 25 граммов сахара в день. Одна банка колы уже обеспечивает 39 граммов. Список проблем, связанных с состоянием здоровья при использовании сахарной диеты настолько длинный, что устанешь перечислять: кариес, ожирение, диабет, проблемы печени или даже рак поджелудочной железы.

Соль: четыре столовые ложки

От самой сладкой смерти перейдем к более соленой. Сколько соли достаточно, чтобы убить человека? Ответ в том, что довольно мало. Есть веская причина — не пить морскую воду. Соль является наиболее токсичным продуктом даже в сравнительно небольших дозах.

Для взрослого человека достаточно от 0,75 до 3 граммов соли на килограмм веса, чтобы умереть. Человек весом 80 кг может умереть, употребив всего 60 граммов соли сразу. Одна чайная ложка соли — уже 15 граммов, так что городская легенда может быть правдой: в некоторых случаях четыре столовых ложки соли могут убить. Вероятно, понадобится больше, но лучше не рисковать.

Подсчитано, что в Великобритании каждый взрослый потребляет около 11 граммов соли в день, из которых 75% приходится на обработанные пищевые продукты. Дело в том, что большая часть этой соли, как правило, выводится с помощью воды, которую мы пьем.

Соль является смертельной не только в чистом виде. Некоторые продукты, содержащие хлорид натрия, могут быть также опасны. В 2011 году в медицинском журнале Journal of Forensic and Legal Medicine сообщалось о случае, когда японская женщина 55 лет, которой был поставлен диагноз «депрессия», пыталась покончить с собой, выпив бутылку соевого соуса. Симптомы острого отравления солью включают в себя конвульсии, отек мозга и кому. Не злоупотребляйте солью!

Вода: 6,7 л

Вода тоже является токсичной, если мы пьем ее достаточное количество, и это количество гораздо меньше, чем кажется. В самом деле, если бы кто-нибудь попытался покончить с собой, употребляя кока-колу или кофе, он умрет раньше от лишней воды, прежде чем кофеин причинит непоправимый вред. Согласно Science-Lab, смертельная доза воды перорально — это 90 миллилитров на килограмм веса тела. То есть смертельная доза воды — лишь 6,7 л (13 бутылок) воды.

Так же, как соль, вода влияет на наш организм на клеточном уровне. Если мы пьем слишком много воды, наши почки не в состоянии переработать ее, тело сохраняет воду в тканях. В большинстве органов клетки имеют пространство, чтобы расшириться после поглощения большого количества воды, но мозг не является одной из этих зон. Избыток воды может вызвать отек мозга. Это крайний случай, но, к сожалению, имело место несколько смертельных случаев.

Алкоголь: 13 рюмок крепкого алкоголя

Пить много — это плохо, это мы уже знаем, но сколько пива надо выпить, чтобы понять, что пора остановиться? Достаточно посмотреть выше, чтобы увидеть, что, в крайнем случае, пиво нас убьет, прежде, чем вода, и все дело в проценте алкоголя. Смертельная доза алкоголя — 7.060 миллилитров этанола на килограмм веса тела. Иными словами, достаточно пол-литра спирта для человека весом 75 килограммов.

На страницах Compound Interest, однако, расчет этого показателя значительно ниже: 13 рюмок крепкого алкоголя, такого как водка (40 градусов), чтобы убить взрослого человека 75 килограмм. Каждая рюмка содержит около 45 миллилитров. Все зависит от привычки и физического состояния. Также очень сильно влияет время приема. Если пить всю ночь, на следующий день похмелье будет напоминать нам, что последствия алкоголя не бывают хорошими, даже если не достичь смертельной дозы.

Берегите себя и близких!

Использованы материалы es.gizmodo.com